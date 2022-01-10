По версии следствия, чиновник требовал 7 тысяч долларов взятки. Людкевича оправдали суды трех инстанций.

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Чиновника обвиняли во взяточничестве

В 2015 году директора яворовского подразделения "Галсельлес" Василия Людкевича обвинили в получении 147 тысяч гривен взятки. По версии следствия, за деньги чиновник якобы пообещал посодействовать в выделении в долгосрочное временное пользование участка площадью 2 гектара в лесном массиве урочища "Ляший поток". Правоохранители подозревали чиновника в вымогательстве денег у предпринимателя, который хотел обустроить там места для отдыха

В материалах дела говорится, что из-за ухудшения состояния здоровья Людкевич в конце 2015 года уволился с должности по собственному желанию. Во время рассмотрения уголовного дела его состояние действительно ухудшилось – должностному лицу установили инвалидность второй группы.

В 2016 году Шевченковский райсуд Львова установил, что сторона обвинения не предоставила доказательств, которые бы подтвердили вину Людкевича. Поэтому подсудимого признали невиновным. Такое решение также поддержали апелляционный и кассационный суды. В 2018 году Людкевича оправдали окончательно.

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Людкевич отсудил у государства почти миллион гривен

В апреле 2021 года Людкевич подал судебный иск против Львовской облпрокуратуры, полиции и Госказначейства. Он требовал возместить 985 тысяч гривен морального ущерба.

Чиновник считает, что его жизненные позиции, связи и привычки разрушились по вине органов досудебного расследования и прокуратуры. Кроме этого он потерял должность и свой авторитет в общине и на работе.

В конце декабря 2021 года судья Шевченковского районного суда Львова Павел Эдер полностью удовлетворил иск Людкевича. Он постановил взыскать с Казначейской службы 985 тысяч гривен. По украинскому законодательству, на это судебное решение еще можно подать апелляцию.