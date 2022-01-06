Чиновник угрожал создать искусственные препятствия, если не получит взятки. Он отказывался подписывать предпринимателю документы без "отката".

К теме Предлагал откупиться от службы: наказали медика львовской воинской части

Чиновник систематически требовал "откаты"

Один из руководителей районного управления Госпотребслужбы во Львовской области организовал коррупционную схему. Он за 10% суммы договора "гарантировал" местному предпринимателю не затягивать процедуру. По информации Львовской облпрокуратуры, чиновник систематически требовал взятки.

Он создал условия, при которых предприниматель был вынужден дать взятку для подписания товарно-транспортной и расходной накладных на поставку дров. Чиновник требовал 10 тысяч гривен "отката". Мужчину задержали во время передачи денег.

СБУ разоблачили на взятке чиновника Госпродпотребслужбы / Фото СБУ

Заметьте Экс-топ-менеджера "Укргаздобычи" приговорили к 5 годам тюрьмы

Мужчине грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Вскоре должностному лицу сообщат о подозрении и отстранят его от должности.

Задержанному грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества. В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они проверяют причастность других должностных лиц к этой коррупционной схеме.



Мужчина требовал "откат" у предпринимателя / Фото СБУ



Чиновника задержали после получения взятки / Фото СБУ

Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры