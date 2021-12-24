Такой приговор Алексей Тамразов получил за попытку дать взятку в размере 100 тысяч долларов прокурору Константину Кулику. Эти средства суд решил конфисковать.

К теме 10 тысяч долларов ежемесячно: начальника региональной таможни разоблачили на взяточничестве

Тамразова задержали "с поличным"

Алексея Тамразова задержали еще 9 августа 2018 года при попытке дать взятку сотруднику тогдашней Генпрокуратуры Константину Кулику. За это последний должен был снять арест с 8,9 миллиона кубометров газа компании "Фаворит Систем". Арестованное голубое топливо было доказательством по делу о преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

По данным следствия, прокурор Кулик и экс-заместитель председателя правления "Укргаздобычи" виделись во время обсуждения вопросой в другом деле. Однако во время одного из разговоров Тамразов предложил взятку в обмен на "услугу".

Чиновник обещал большую взятку

По информации "Судебного репортера", во время допроса прокурор Константин Кулик рассказал, что виделся с Алексеем Тамразовым трижды, поскольку последний не соглашался приходить на допросы по делу Курченко, однако был не против встретиться в неформальной обстановке.

Именно во время одного из таких разговоров Тамразов предложил 200 тысяч долларов взятки за отмену ареста газа – 100 тысяч сразу, остальное – после "улаживания проблемы".

Такая же сумма взятки фигурирует и в деле с прокурором Петром Черным, который должен был в обмен на деньги отменить арест газа компании "Кувейт Энерджи Юкрейн". По данным следствия, Тамразов признался, что причастен и к этому преступлению.

Справка. Алексей Тамразов был заместителем председателя правления "Укргаздобычи" с 2010 по 2014 годы.

К теме предлагаем выпуск программы "Что это было" Сергея Лещенко о подозрении Петру Порошенко: смотрите видео