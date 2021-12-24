Такий вирок Олексій Тамразов отримав за спробу дати хабар у розмірі 100 тисяч доларів прокурору Костянтину Кулику. Ці кошти суд вирішив конфіскувати.

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Тамразова затримали "на гарячому"

Олексія Тамразова затримали ще 9 серпня 2018 року під час спроби дати хабар співробітнику тодішньої Генпрокуратури Костянтину Кулику. За це останній мав зняти арешт з 8,9 мільйона кубометрів газу компанії "Фаворит Систем". Арештоване блакитне паливо було доказом у справі про злочинну організацію експрезидента-втікача Віктора Януковича та олігарха Сергія Курченка.

За даними слідства, прокурор Кулик та ексзаступник голови правління "Укргазвидобування" бачилися під час обговорення питань в іншій справі. Однак під час однієї з розмов, Тамразов запропонував хабар в обмін на "послугу".

Посадовець обіцяв більший хабар

За інформацією "Судового репортера", під час допиту прокурор Костянтин Кулик розповів, що бачився з Олексієм Тамразовим тричі, оскільки останній не погоджувався приходити на допити у справі Курченка, однак був не проти зустрітися у неформальній обстановці.

Саме під час однієї з таких розмов Тамразов запропонував 200 тисяч доларів хабаря за скасування арешту газу – 100 тисяч одразу, решта – після "владнання проблеми".

Така ж сума хабаря фігурує й у справі з прокурором Петром Чорним, який мав в обмін на гроші скасувати арешт газу компанії "Кувейт Енерджі Юкрейн". За даними слідства, Тамразов зізнався, що причетний і до цього злочину.

Довідка. Олексій Тамразов був заступником голови правління "Укргазвидобування" з 2010 по 2014 роки.

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