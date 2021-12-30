Следователи установили, что он брал деньги от призывника, чтобы освободить от службы. Теперь он только заплатит за это штраф.

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В чем его подозревали

По данным правоохранителей, 41-летний начальнику медицинского пункта воинской части во Львове требовал большую взятку. Офицер Андрей Черкасов был пойман на получении 2 тысяч долларов от призывника. Штраф, который он будет платить, чуть больше – 68 тысяч гривен.

Мужчина работает в военной части Нацгвардии по улице Княгини Ольги. Призывник из Яворивского района получил предложение "повлиять" на призывную комиссию, чтобы его освободили от службы.

Задержание мужчины, который требовал взятку / Фото Военной прокуратуры

Деньги за эти услуги Черкас планировал передать через начальника автомобильной службы воинской части. С призывником они встретились возле воинской части и вместе сели в машину. Однако в этот момент пришли следователи ГБР.

Во время судебного разбирательства подозреваемый медик полностью признал свою вину. Кроме того, в ходе расследования он заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Именно поэтому избранное наказание не слишком жестокое.

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