СБУ также сообщила о подозрении посреднику, который передавал деньги. Он был так называемым внештатным советником таможенника.

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От украинских агропредприятий требовали деньги

Правоохранители также сообщили, что ранее уже ликвидировали масштабный преступный механизм, в который входили должностные лица таможни. Злоумышленники систематически требовали деньги у украинских агропредприятий, которые экспортируют продукцию в ЕС.

Таможенники обещали предпринимателям за вознаграждение не препятствовать при оформлении товаров. Оперативники разоблачили и пресекли незаконную деятельность.

Чиновника таможни и его сообщника подозревают в преступлении по статье о предложении или обещании, которое он принял, чтобы получить неправомерную выгоду как служебное лицо. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Таможенник получил подозрение от правоохранителей / Фото СБУ

Сейчас решают вопрос о мере пресечения. Продолжается расследование, чтобы установить обстоятельства и найти других предполагаемых преступников, которые причастны к преступлению.

Случаи, когда СБУ разоблачала таможенников

Следователи СБУ подозревали работников Государственной таможенной службы в коррупции. 21 сентября правоохранители с поличным задержали должностных лиц, которые облагали данью бизнесменов. Как утверждали в СБУ, фигуранты производства требовали от предпринимателей взятки за перевозку багажа без уплаты средств в бюджет.

СБУ также разоблачала чиновников из Житомирской таможни, которые организовывали масштабные коррупционные схемы при растаможивании грузовиков. По данным следствия, сумма ущерба составляет свыше 10 миллионов гривен. Схему реализовали чиновники с таможенного поста "Житомир-центральный".

Служба безопасности Украины 5 октября в Одесской области раскрыла масштабную коррупционную схему, которую организовал руководитель таможенного поста. Следователи установили, что злоумышленники беспрепятственно и "ускоренно" растаможивали до 8 тысяч автомобилей ежемесячно.

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