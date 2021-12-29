СБУ також повідомила про підозру посереднику, який передавав гроші. Він був так званим позаштатним радником митника.

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Від українських агропідприємств вимагали гроші

Правоохоронці також повідомили, що раніше вже ліквідовували масштабний злочинний механізм, до якого входили посадовці митниці. Зловмисники систематично вимагали гроші в українських агропідприємств, які експортують продукцію до ЄС.

Митники обіцяли підприємцям за винагороду не перешкоджати під час оформлення товарів. Оперативники викрили і припинили незаконну діяльність.

Посадовця митниці та його спільника підозрюють у злочині за статтею про пропозицію чи обіцянку, яку він прийняв, щоб одержати неправомірну вигоду як службова особа. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Митник отримав підозру від правоохоронців / Фото СБУ

Наразі вирішують питання щодо запобіжного заходу. Триває розслідування, щоб встановити обставини та знайти інших ймовірних злочинців, які причетні до злочину.

Випадки, коли СБУ викривала митників

Слідчі СБУ підозрювали працівників Державної митної служби у корупції. 21 вересня правоохоронці на гарячому затримали посадовців, які обкладали даниною бізнесменів. Як стверджували у СБУ, фігуранти провадження вимагали від підприємців хабарі за перевезення багажу без сплати коштів до бюджету.

СБУ також викривала посадовців з Житомирської митниці, які організовували масштабні корупційні схеми у розмитненні вантажівок. За даними слідства, сума збитків становить понад 10 мільйонів гривень. Схему реалізували посадовці з митного посту "Житомир-центральний".

Служба безпеки України 5 жовтня на Одещині викривала масштабну корупційну схему, яку організував керівник митного посту. Слідчі встановили, що зловмисники безперешкодно та "пришвидшено" розмитнювали до 8 тисяч автівок щомісяця.

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