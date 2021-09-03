Коррупцию обнаружили на таможенных постах "Ровно" и "Дубно" Полесской таможни. В целом они нанесли ущерб на 15 миллионов гривен.

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Как занижали ставки растаможки авто

Как рассказывают в СБУ, схема была довольно простой. Представители коммерческих структур подавали в таможенные органы документы, содержавшие недостоверные сведения о датах производства и первой регистрации автомобилей.

Это позволяло злоумышленникам уменьшать коэффициент акцизного сбора в 40 и более раз, а соответственно и существенно занижать НДС.

Предприниматели занижали цену авто, таможенники не проверяли

Таким образом убытки бюджета при растаможивании только одного грузового автомобиля составили от 50 до 700 тысяч гривен. Все это-из-за злоупотребления служебным положением со стороны таможенников: они не в полном объеме проверяли достоверность представленных документов.

За 2018–2020 годы по этой схеме оформили более 300 грузовых автомобилей. По предварительным данным, такая деятельность таможенников нанесла государству ущерб более чем на 15 миллионов гривен.

Доказательства причастности таможенников нашли на их рабочих местах

Во время проведения обысков в служебных помещениях Полесской таможни правоохранители обнаружили и изъяли оргтехнику и документацию с доказательствами.

Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 364 – злоупотребление служебным положением. Устанавливается причастность других должностных лиц таможенных постов и брокеров.

Обратите внимание! На Херсонщине 30 августа правоохранители разоблачили другую коррупционную схему с грузовиками. Патрульные организовали схему поборов с водителей грузовиков, которые ехали перегруженными. Следователи отстранили троих полицейских, а также начальника управления области.