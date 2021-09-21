Как утверждают в СБУ, фигуранты производства требовали от предпринимателей взятки за перевозку багажа без уплаты средств в бюджет. Размер вознаграждения, которое получали таможенники, зависел от объема.

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В случае отказа от оплаты бизнесменам угрожали препятствиями и затягиванием оформления коммерческого груза.

Прошли отбор в реформированную таможню



Таможенника споймали на горячем / Фото СБУ

Следователи утверждают, что коммерческий груз злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов.

Задержан один из таможенников с поличным при получении транша от одного из предпринимателей. Требовали у него 4 500 долларов.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали нарушения закона другими работниками таможни, которые были привлечены к схеме.

Все фигуранты производства, как утверждают в службе, прошли конкурсный отбор и соответствуют критериям новой реформированной таможни.

Следственные действия по этому преступлению продолжаются. Правоохранители провели обыски в квартирах фигурантов и непосредственно на участке таможни "Борисполя".