Катастрофические убытки

В пункте пропуска "Шегини" на Львовщине задержали прицеп. Украинец собирался вывезти в Польшу почти 7,5 тысяч пачек сигарет. Товар спрятал в двойном потолке.

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Также пограничники отдела "Фальков" на Буковине задержали бус. Убегая, контрабандисты бросили транспорт прямо в лесу. В нем оказалось 11,5 тысяч пачек сигарет российского производства на полмиллиона гривен.

Для большинства контрабандистов такие убытки – настоящая катастрофа! Именно поэтому с недавних пор они испытывают новую схему – отправляют сигареты в длительный "круиз".

Что известно о новой схеме

"Большой круг" – это перемещение табака в Европу нехарактерными маршрутами. Именно так схему называют между собой организаторы.

Это перемещение табачных изделий из Украины в Россию, оттуда – в Грузию, затем – в Турцию, из Турции – в Болгарию. Уже из Болгарии – вглубь территории ЕС,

– рассказал один из сотрудников Госпогранслужбы.

Грузовик с 200 ящиками курева преодолевает расстояние в тысячи километров только для того, чтобы переправить товар с наименьшими рисками.

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Вряд ли кто-то осмелится заподозрить контрабанду, которая едет туда, где сигареты даже дешевле. Таким образом дельцы надеются избежать углубленного осмотра. Это означает, что груз, вероятнее всего, доедет до пункта назначения целым и невредимым.

"Транспортное средство едет в Грузию из России. В обеих странах сигареты – бесценок, они не стоят этого. И только на границе Грузия – Турция они уже стоят дороже. Глядя на то, что машина едет бог весть откуда, таким кругом – нецелесообразно", – объяснил пограничник.



Схема "большой круг" / Скриншот с видео

Почему им это выгодно

Одолеть огромное расстояние с партией сигарет – удовольствие весьма стоящее. Возникает вопрос, а в чем же тогда выгода?

"Они не выискивают себе пособников, которым нужно платить деньги за это перемещение. Количество там достаточно серьезное – от 130 ящиков. Платить никому не нужно, они просто едут вперед", – отметил пограничник.

То, что они должны были бы отдать здесь за вывоз табака, они потратили на большой круг, никому здесь ничего не дали,

– добавил он.

Печальная статистика

По данным специалистов, по состоянию на май 2021 года из-за теневого рынка табачных изделий, в карманах организаторов этого бизнеса осело почти 14 миллиардов гривен. За эти деньги можно было бы построить 100 школ или более 300 детских садов.

Для информации. До 2012 года контрабанда, достигала тысячи и более необлагаемых минимумов, считалась уголовным преступлением. За это можно было получить от 3 до 7 лет тюрьмы. Теперь – разве что штраф.

Официально логика декриминализации товарной контрабанды заключалась в гуманизации наказания, но по факту источники незаконной прибыли лишь расширились.

Поэтому остается надеяться, что государство и общество все-таки объединятся для совместного противодействия сигаретным контрабандистам. И не только на бумаге…

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