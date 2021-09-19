Катастрофічні збитки
У пункті пропуску "Шегині", що на Львівщині, затримали причеп. Українець збирався вивезти до Польщі майже 7,5 тисяч пачок цигарок. Товар заховав у подвійній стелі.
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Також прикордонники відділу "Фальків" на Буковині затримали бус. Тікаючи, пачкарі кинули транспорт прямісінько у лісі. У ньому виявилося 11,5 тисяч пачок цигарок російського виробництва на пів мільйона гривень.
Для більшості перемитників такі збитки – справжня катастрофа! Саме тому віднедавна вони випробовують нову схему – відправляють цигарки у тривалий "круїз".
Що відомо про нову схему
"Великий круг" – це переміщення тютюну до Європи нехарактерними маршрутами. Саме так схему називають між собою організатори.
Це переміщення тютюнових виробів з України до Росії, звідти – до Грузії, потім – до Туреччини, з Туреччини – до Болгарії. Вже з Болгарії – вглиб території ЄС,
– розповів один зі співробітників Держприкордонслужби.
Вантажівка із 200 ящиками курива долає відстань у тисячі кілометрів лишень задля того, аби переправити товар з найменшими ризиками.
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Навряд чи хтось наважиться запідозрити контрабанду, яка їде туди, де цигарки навіть дешевші. У такий спосіб ділки сподіваються уникнути поглибленого огляду. Це означає, що вантаж, найімовірніше, доїде до пункту призначення цілим і неушкодженим.
"Транспортний засіб їде в Грузію з Росії. В обох країнах цигарки – безцінь, вони не вартують того. І тільки на кордоні Грузія – Туреччина вони вже коштують дорожче. Дивлячись на те, що машина їде бозна-звідки, таким кругом – недоцільно", – пояснив прикордонник.
Схема "Великий круг" / Скриншот з відео
Чому їм це вигідно
Здолати величезну відстань з партією цигарок – задоволення досить вартісне. Виникає питання, а в чому ж тоді вигода?
"Вони не вишукують собі пособників, яким потрібно платити гроші за це переміщення. Кількість там досить серйозна – від 130 ящиків. Платити нікому не потрібно, вони просто їдуть вперед", – зауважив прикордонник.
Те, що вони мали би віддати тут за вивезення тютюну, вони витратили на великий круг, нікому тут нічого не дали,
– додав він.
Сумна статистика
За даними фахівців, станом на травень 2021 року через тіньовий ринок тютюнових виробів, у кишенях організаторів цього бізнесу осіло майже 14 мільярдів гривень. За ці гроші можна було б збудувати 100 шкіл або понад 300 дитячих садочків.
Офіційно логіка декриміналізації товарної контрабанди полягала в гуманізації покарання, але по факту джерела незаконного прибутку лише розширилися.
Тож залишається сподіватися, що держава та суспільство таки об'єднаються задля спільної протидії цигарковим контрабандистам. І не лише на папері…
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