Слідчі встановили, що він брав гроші від призовника, щоб звільнити від служби. Тепер він лише заплатить за це штраф.

Раніше СБУ оголосила підозру керівнику Івано-Франківської митниці: може сісти на 10 років

У чому його підозрювали

За даними правоохоронців, 41-річний начальнику медичного пункту військової частини у Львові вимагав чималий хабар. Офіцера Андрія Черкасова спіймали на отриманні 2 тисяч доларів від призовника. Штраф, який він платитиме, не надто більший – 68 тисяч гривень.

Чоловік працює у військовій частині Нацгвардії на вулиці Княгині Ольги. Призовник із Яворівського району отримав пропозицію "повпливати" на призовну комісію, щоб його звільнили від служби.



Затримання чоловіка, який вимагав хабар / Фото Військової прокуратури

Гроші за ці послуги Черкасов планував передати через начальника автомобільної служби військової частини. Із призовником вони зустрілися біля військової частини та разом сіли в машину. Проте в цей момент прийшли слідчі ДБР.

Під час судового розгляду справи підозрюваний медик повністю визнав свою провину. Окрім цього, під час розслідування він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Саме тому обране покарання не надто жорстке.



Хто може отримати повне звільнення від армії / Інфографіка 24 каналу

Цікаво – якою має бути армія на думку нардепів: дивіться відео