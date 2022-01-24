На Львівщині п'яний 18-річний хлопець на батьковому позашляховику збив чоловіка

На Львівщині 23 січня 18-річний хлопець збив пішохода і втік, лишивши постраждалого на дорозі. Правоохоронці розшукали порушника.

Хлопець кермував батьківським позашляховиком. Він був п'яним.

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Хлопець збив пішохода і втік

Приблизно опівночі патрульні отримали орієнтування про ДТП в селі Ямпіль. Там водій збив чоловіка та втік, лишивши постраждалого у безпорадному стані.

За допомогою камер на трасі Київ – Чоп правоохоронцям вдалося встановити автомобіль порушника – Kia Sorento. Його власником був 44-річний житель Стрия. Патрульні негайно поїхали за адресою реєстрації.



Хлопець збив пішохода / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Винуватець ДТП був п'яним

Власник автівки розповів, що нею користується його 18-річний син. Хлопець не відповідав на телефонні дзвінки, тож чоловік не знав, де він може перебувати.

Патрульні побачили автомобіль з характерними для ДТП пошкодженнями у сусідньому селі поблизу приватного будинку. На автівці були подряпини, вм'ятини та кров.

Порушник спав у будинку, тож правоохоронці його розбудили. Хлопець був п'яним та не заперечував своєї причетності до аварії. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.



Водій втік з місця ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини



Порушника вдалося розшукати / Фото Патрульної поліції Львівщини