На Львівщині п'яний чоловік розкопував могили на кладовищі: йому загрожує в'язниця

Правоохоронці 31 серпня затримали в одному із сіл Львівського району 46-річного чоловіка. Він, перебуваючи в стані сп'яніння, розкопував могили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Порушнику загрожує ув'язнення.

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Чоловік розкопував могили на кладовищі

У поліцію 31 серпня зателефонував староста одного із сіл Львівського району.

Він розповів, що невідомий чоловік розкопав могилу на кладовищі.

На місце події негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Порушником виявився 46-річний житель села.

Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.



П'яний чоловік розкопав могилу / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "наругу над могилою, місцем поховання або тілом померлого". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 17 до 68 тисяч гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.

Невдовзі затриманому повідомлять про підозру. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.

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