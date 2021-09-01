На Львівщині п'яний чоловік розкопував могили на кладовищі: йому загрожує в'язниця

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Порушнику загрожує ув'язнення.
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Чоловік розкопував могили на кладовищі
- У поліцію 31 серпня зателефонував староста одного із сіл Львівського району.
- Він розповів, що невідомий чоловік розкопав могилу на кладовищі.
- На місце події негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.
- Порушником виявився 46-річний житель села.
- Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
П'яний чоловік розкопав могилу / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "наругу над могилою, місцем поховання або тілом померлого". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 17 до 68 тисяч гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.
Невдовзі затриманому повідомлять про підозру. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
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