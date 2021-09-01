Правоохранители открыли уголовное производство. Нарушителю грозит заключение.

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Мужчина раскапывал могилы на кладбище

В полицию 31 августа позвонил староста одного из сел Львовского района.

Он рассказал, что неизвестный мужчина раскопал могилу на кладбище.

На место происшествия немедленно выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

Нарушителем оказался 46-летний житель села.

Он находился в состоянии алкогольного опьянения.



Пьяный мужчина раскопал могилу / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "надругательство над могилой, местом захоронения или телом умершего". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 17 до 68 тысяч гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения или лишения свободы.

Вскоре задержанному сообщат о подозрении. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.

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