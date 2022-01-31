На Львівщині суд оштрафував збитого на пішохідному переході чоловіка

На Львівщині 39-річного чоловіка збив автобус на переході. Суддя вирішив оштрафувати пішохода за порушення правил дорожнього руху.

Наразі невідомо, чи постраждав чоловік внаслідок ДТП. У постанові суду цього не вказали.

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Авто збило пішохода на переході

У постанові суду мовиться, що аварія сталася 9 вересня 2021 року у селі Рудники Стрийського району. Приблизно о 20:20 чоловік раптово вийшов на пішохідний перехід.

Там його збив рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Львів – Трускавець. Однак невідомо, які саме травми отримав пішохід. У поліції лише уточнили, що його вік – 39 років.

Чоловіка оштрафували

На думку суду, чоловік перед тим, як вийти на дорогу, повинен був впевнитися у відсутності автомобілів. Пішохід повністю визнав свою провину.

Суддя Миколаївського райсуду Володимир Павлів, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху. Його оштрафували на 850 гривень.

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