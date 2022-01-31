Наразі невідомо, чи постраждав чоловік внаслідок ДТП. У постанові суду цього не вказали.
До теми Раптово вийшов на трасу: львівські патрульні оштрафували п'яного пішохода
Авто збило пішохода на переході
У постанові суду мовиться, що аварія сталася 9 вересня 2021 року у селі Рудники Стрийського району. Приблизно о 20:20 чоловік раптово вийшов на пішохідний перехід.
Там його збив рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Львів – Трускавець. Однак невідомо, які саме травми отримав пішохід. У поліції лише уточнили, що його вік – 39 років.
Чоловіка оштрафували
На думку суду, чоловік перед тим, як вийти на дорогу, повинен був впевнитися у відсутності автомобілів. Пішохід повністю визнав свою провину.
Суддя Миколаївського райсуду Володимир Павлів, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху. Його оштрафували на 850 гривень.