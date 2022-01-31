Наразі невідомо, чи постраждав чоловік внаслідок ДТП. У постанові суду цього не вказали.

До теми Раптово вийшов на трасу: львівські патрульні оштрафували п'яного пішохода

Авто збило пішохода на переході

У постанові суду мовиться, що аварія сталася 9 вересня 2021 року у селі Рудники Стрийського району. Приблизно о 20:20 чоловік раптово вийшов на пішохідний перехід.

Там його збив рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Львів – Трускавець. Однак невідомо, які саме травми отримав пішохід. У поліції лише уточнили, що його вік – 39 років.

Чоловіка оштрафували

На думку суду, чоловік перед тим, як вийти на дорогу, повинен був впевнитися у відсутності автомобілів. Пішохід повністю визнав свою провину.

Суддя Миколаївського райсуду Володимир Павлів, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху. Його оштрафували на 850 гривень.

Цікаво! Суди на Львівщині нерідко штрафують пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, у лютому суд визнав винним у вчиненні ДТП чоловіка, якого збило авто, коли він переходив дорогу на "червоний" сигнал світлофора. Тепер пішохід повинен виплатити водієві 44 тисячі гривень компенсації.

Взимку дороги стають небезпечнішими: дивіться сюжет 24 каналу