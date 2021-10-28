На Львівщині суддя райсуду поскаржилася на SMS-ки від начальника місцевої поліції

Суддя Стрийського суду Львівської області Вікторія Бучківська повідомила, що в її діяльність втручається начальник місцевого відділку поліції. Правоохоронець надіслав Бучківській SMS, де мовилось, що вона "дивний суддя".

Бучківська заявила про втручання до Вищої ради правосуддя і генпрокурора. Про скандал розповіли 27 жовтня.

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Писав дивні SMS

20 жовтня з 16 години суддя вирішувала низку клопотань слідчої поліції. Спочатку вона переглядала застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а потім – 5 клопотань про обшуки. Розгляд Вікторія Бучківська завершила о 22.33. У всіх клопотаннях суддя відмовила.

Після рішення о 23.03 жінка отримала на мобільний телефон текстові повідомлення від начальника Стрийського райвідділу поліції. Суддя впевнена, що це саме його номер і додала на підтвердження цього якийсь документ.

"У Вас дивне бачення правосуддя"

У повідомленнях мовилося про те, що "суддя – дивна" і "має дивне бачення правосуддя".

Дякую Вам за погодження роздруківок, моніторингів. У Вас дивне бачення правосуддя. ДЯКУЮ. Співпраця закінчилася, не розпочавшись. Ви дивний суддя. Гарного Вам вечора(((,

– писав поліцейський.

Бучківська відповіла, що буде заявляти про втручання в її професійну діяльність у відповідні органи. Начальник поліції начебто відписав їй, що суддя може хоч вже повідомляти. Також він додав: "Бажаю успіхів. Шкода Вас".

Суддя вважає, що це тиск на неї з метою прийняття певних рішень. Згодом правосуддя призначить перевірку й найближчим часом ситуацію вирішать.