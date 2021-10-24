Українців вже б забули про прізвища таких суддів як Вовк, Санін, Аблов та багато інших представників кривосуддя, якби ВРП належно виконувала свою функцію. Щоб очистити судову систему від вовків потрібно перезавантажити ВРП.

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Саме це і є завданням Етичної ради відповідно до судової реформи. Є окремі члени ВРП, завдяки яким різні вовки у мантіях зберегли свої посади і на яких Етичній раді варто звернути особливу увагу.

Сувора догана замість звільнення

Пам'ятаєте суддю Євгена Аблова. Він відомий з "плівок НАБУ" вже крилатою фразою "шеф, давай что-то учудим", але мало хто пам'ятає, що у квітні 2019 року дисциплінарна палата ВРП на підставі моєї скарги вирішила його звільнити.

На записах НАБУ навіть зафіксували, як Аблов обговорював з адвокатом Ростиславом Кравцем зрив засідання ВРП шляхом повідомлення про фейкове мінування. Таке повідомлення і дійсно було, однак не врятувало Аблова від рішення про звільнення та відсторонення від посади.



Євгена Аблова поновили на посаді / Скриншот відео BIHUS info

Однак Аблов подав скаргу, яка потрапила до Володимира Говорухи. Її розгляд відбувся у день шостої річниці Революції Гідності 2019 року.

Тоді за рекомендацією Говорухи ВРП замінили звільнення Аблова на сувору догану. Так права рука Вовка уникла звільнення та може і далі "чудити" разом із шефом.

Суддя з Радянського Союзу

Володимир Говоруха обійняв посаду члена ВРП у березні 2018 року за квотою з'їзду суддів. Ще у 1985 він закінчив Червонопрапорний інститут Міноборони СРСР у Москві.

До 1993 року був членом трибуналу Туркестанського військового округу. Потім перевівся в Україну і на момент призначення членом ВРП обіймав посаду в Київському апеляційному суді. Тобто Говоруха кар'єрний суддя з радянською "закалкою" Міноборони СРСР.

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У 2019 році ще за Петра Порошенка він став головою Вищої ради правосуддя. Однак коли до влади прийшов Володимир Зеленський, то журналісти зафіксували, як в Офіс Президента ходили Говоруха та інший член ВРП Андрій Овсієнко.

Після цього візиту Говоруха несподівано звільнився з посади голови, а його місце зайняв Овсієнко. З плівок НАБУ випливає, що до заміни голови долучився Павло Вовк, який вважав його кадром Порошенка і заявляв, що якщо його не змінять, то розпустять усю ВРП.

На практиці виявилось, що Говоруха радше є кадром Вовка, бо саме він готував висновки, які врятували самого Вовка та ключових гравців його угрупування.



Суддя Говоруха теж відстоює Вовка / Фото Судової влади України

Зокрема, Говоруха був доповідачем при розгляді першого подання про відсторонення голови ОАСКу на підставі перших "плівок НАБУ". Тоді він рекомендував ВРП відмовити у відстороненні, що і зробили.

Домовився, щоб не карали за Майдан

Ще був Богдан Санін. Це той суддя, який заборонив Майдан. Його вже давно мали звільнити, але, як хвалився сам Вовк, він домовився, щоб за Майдан його не карали.

Так і трапилось. Однак він ще мав пройти перевірку на доброчесність. Тут вже навіть Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила, що з доброчесністю у Саніна проблеми та ще у травні 2018 внесла подання про його звільнення.



Богдан Санін утримався на посаді / Фото Громадського

На порятунок знову прийшов Говоруха. За його рекомендацією ВРП у грудні 2019 вчергове відмовилась звільняти Саніна. Очевидною є відповідь, чи впливав Вовк на це рішення.

До речі, Говоруха заступався не лише за вовчу команду, але й за тих, хто їх покриває.

У НАБУ забирають справи

У Вовка розуміють, що уникнути покарання вдасться лише якщо забрати справу у НАБУ та Вищого антикорсуду. На це кинули максимальні зусилля і ресурси.

Тут в пригоді став Печерський суд, який зобов'язав генпрокурора забрати справу у НАБУ та передати будь-якому іншому слідчому органу.

НАБУ оскаржило це рішення до Вищого антикорсуду. Однак суддя Сергій Вовк з Печерського суду вже понад рік відмовляється передати справу у ВАКС для розгляду скарги.

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Це відвертий саботаж та порушення, на яке мала б реагувати ВРП. Ми подали скаргу на цього суддю та голову Печерського суду. Її розглядав той самий Говоруха і відмовився бодай відкрити дисциплінарне провадження. Тобто судді Печерського суду рятують Вовка, а їх прикриває ВРП.

За п'яне водіння – усне попередження

Володимир Говоруха займає таку позицію не лише щодо суддів ОАСКу. Інші судді з сумнівною репутацією також можуть на нього розраховувати.

Для прикладу, Говоруха часто закриває очі на порушення суддів, які масово відмазують п'яних водіїв. Так, за його висновком, ВРП відмовилась відкрити провадження щодо судді Печерського суду Світлани Шапутько, яка закрила за строками справи щодо пів сотні водіїв.



Шапутько покривала недоброчесних водіїв / Фото ВРП

Не знайшов він порушень і у діях заступника голови Печерського суду Олега Білоцерківця, який масово називав п'яне водіння малозначним порушенням та обмежувався усним зауваженням таким водіям.

Прикривала вовче угрупування

Ще одна очевидна прихильниця вовчих стандартів правосуддя Лариса Швецова. Вона хотіла стати суддею Верховного Суду, але Громадська рада доброчесності визнала її недоброчесною й у конкурсі вона не перемогла.

Натомість з'їзд суддів у березні 2018 обрав її членкинею ВРП. Наскільки Вовк мав на неї вплив, яскраво свідчать записи з кабінету голови ОАСКу.

Тобто він давав прямі вказівки, які рішення потрібно ухвалити. Щоб ви не сумнівались, саме так Швецова і зробила.



Вовк має вплив і на Швецову / Фото ВРП

Ще вона відіграє важливу роль у переслідуванні суддів, завдяки яким НАБУ отримало можливість розслідувати справи щодо дій вовчого угрупування.

Зокрема, саме Швецова є доповідачкою у справі проти голови Чернігівського апеляційного суду Геннадія Салая, який дав дозвіл на встановлення "жучків" у кабінеті Павла Вовка.

Підставою для відкриття дисциплінарного провадження стали скарги фігурантів плівок адвоката Кравця та нардепки ОПЗЖ Антоніни Славицької.

Переслідують суддів, які не піддаються впливу Вовка

Впевнений, що якби ВРП тимчасово не позбавили можливості розглядати скарги, то Салай би вже поніс покарання. Завдяки Швецовій переслідування зазнав і суддя Віктор Фомін, який давав дозвіл НАБУ на доступ до телефонних трафіків Вовка.

Цікаво, що одним зі скаржників у цій справі була особа з вигаданою адресою. Можливо, сам скаржник теж був вигаданим персонажем.

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Швецова була доповідачкою й у справах щодо судді Вищого антикорсуду Хамзіна та суддів апеляційної палати цього суду. Громадськість відзначила особливий підхід ВРП до цих справ та ознаки переслідувань суддів, які не піддаються впливу Вовка.

Дуже показовою є і справа щодо судді Солом'янського суду Києва Марії Зелінської. НАБУ подало на неї скаргу за дуже сумнівні дії при розгляді справи, що стосується ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського. Однак Швецова зробила висновок про відсутність порушень у діях судді.

Згодом НАБУ опублікувало листування між адвокатами, з якої випливає, що за таке рішення вони принесли у ВРП 50 тисяч доларів. Суддя Зелінська згодом сама звільнилась.

Випускала хабарників і вбивць

До речі, Швецова є дуже поблажливою до суддів, яких обвинувачували у хабарництві. У Дніпровському суді Києва є суддя Едуард Бовкун, якого ще у 2010 році спіймали на хабарі та навіть судили. Однак, як це часто буває, інший суддя відправив справу на дорозслідування, де її закрили.

Коли ж ВРП розглядало питання про призначення Бовкуна суддею довічно декілька громадських організацій заявили, що його призначення однозначно негативно впливатиме на авторитет правосуддя. Однак доповідачка Швецова проігнорувала ці звернення та не поставила Бовкуну жодного питання з цього приводу.



Бовкун поновився на посаді попри хабарництво / Фото Антикору

Завдяки Швецовій будь-якого покарання уникла і суддя Шевченківського суду Києва Олена Мєлєшак. Вона незаконно випустила з-під варти реального вбивцю, який зґвалтував та побив до смерті дворічну дитину.

Надалі ухвалу Мєлєшак визнали незаконною і скасували. Однак вбивця одразу після виходу з тюрми зник і вже понад півтора року перебуває у розшуку.

Швецова вирішила, що нічого такого Мєлєшак не зробила. Подумаєш, допомогла вбивці втекти.



Мєлєшак незаконно відпустила вбивцю / Фото Legal High School

І Говоруха, і Швецова відчували свою повну безкарність за дії на посаді членів ВРП. Лише створення Етичної ради може нарешті змінити ситуацію, саме тому її формуванню у ВРП так опираються.

Впевнений, що її таки створять і вона дасть належну оцінку усім цим фактам.