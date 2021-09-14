На Львівщині суттєво подешевшали овочі з "борщового набору"

На Львівщині у серпні суттєво подешевшав "борщовий набір" – у середньому на 28%. Водночас ціни на яйця зросли на 18%, а на огірки – аж на 21,7%.

У порівнянні з липнем ціни на харчові продукти впали на 1%. Однак, якщо порівнювати з початком року, вони навпаки зросли на 5,2%.

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На Львівщині суттєво подешевшав "борщовий набір"

У серпні на Львівщині найбільше подешевшали овочі – на 20,1%. Зокрема, впали ціни на "борщовий набір":

морква подешевшала на 46%;

буряк – на 42%;

помідори – на 37,2%;

картопля – майже на 31%;

перець солодкий – на 28,2%;

капуста білокачанна – на 8,6%;

цибуля ріпчаста – на 4,3%.

Водночас огірки подорожчали аж на 21,7%, а гриби – майже на 6%. Своєю чергою, ціни на фрукти впали на 4,7%.

Яйця та цукор подорожчали

Деякі харчові продукти у серпні подорожчали. Зокрема, зросли на 18,2% ціни на яйця. На 4% подорожчав цукор, на 2,7% – молоко, на 2,8% – риба. Однак соняшникова олія подешевшала майже на 1%, а рибні консерви – на 0,4%. Вартість хліба, м'яса, макаронних виробів і сирної продукції майже не змінилась.

Цигарки подорожчали майже на 2%, натомість алкоголь навпаки подешевшав на 0,8%. Одяг і взуття також подешевшали на 1,7%. Вартість комунальних послуг На Львівщині залишилась незмінною, як і ціни на ліки.

Своєю чергою, ціни на паливо та мастила зросли лише на 0,1%. Вартість проїзду у приміських автобусах не змінилась, а в міжміських електричках – зросла на 1,4%.

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