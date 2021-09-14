По сравнению с июлем цены на продукты упали на 1%. Однако, если сравнивать с началом года, они наоборот выросли на 5,2%.

Интересно Как изменились цены на продукты: данные Минагрополитики

На Львовщине существенно подешевел "борщевой набор"

В августе на Львовщине сильнее всего подешевели овощи – на 20,1%. В частности, упали цены на "борщевой набор":

морковь подешевела на 46%;

свекла – на 42%;

помидоры – на 37,2%;

картофель – почти на 31%;

перец сладкий – на 28,2%;

капуста белокочанная – на 8,6%;

лук репчатый – на 4,3%.

В то же время огурцы подорожали аж на 21,7%, а грибы – почти на 6%. В свою очередь, цены на фрукты упали на 4,7%.

Яйца и сахар подорожали

Некоторые пищевые продукты в августе подорожали. В частности, выросли на 18,2% цены на яйца. На 4% подорожал сахар, на 2,7% – молоко, на 2,8% – рыба. Однако подсолнечное масло подешевело почти на 1%, а рыбные консервы – на 0,4%. Стоимость хлеба, мяса, макаронных изделий и сырной продукции почти не изменилась.

Сигареты подорожали почти на 2%, зато алкоголь наоборот подешевел на 0,8%. Одежда и обувь также подешевели на 1,7%. Стоимость коммунальных услуг На Львовщине осталась неизменной, как и цены на лекарства.

В свою очередь, цены на топливо и масла выросли всего на 0,1%. Стоимость проезда в пригородных автобусах не изменилась, а в междугородных электричках – выросла на 1,4%.

Заметьте Стремительный рост инфляции: 4 лучших способы защиты сбережений от обесценивания