На Львівщині відкрили один із найдовших мостів у Західній Україні

У Крушельницях Львівської області відкрили міст, який зруйнувала повінь у 2008 році. Він є одним із найдовших у Західній Україні.

Міст ремонтували 2 роки. Про його відкриття повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

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Міст зруйнувався ще в 2008 році. Відтоді люди їздили тимчасовим. Міст відновили за сприяння голови ЛОДА та його заступників.

Цей міст – один з найдовших у Західній Україні. Попередній зруйнувала повінь у 2008 році. Відтоді він перебував в аварійному стані, а люди пересувалисьтимчасовим. Ремонт тривав упродовж 2 років. Разом з головою ЛОДА нам вдалось залучити фінанси і завершити усі роботи,

– зазначив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Бучко каже, що міст відремонтували капітально. Там демонтували старі конструкції, провели гідроізоляцію, асфальтували, встановили дорожні знаки та освітлення.

На Львівщині відновили міст, що зруйнувався ще в 2008 році / Фото ЛОДА

Вартість капітального ремонту моста становила 65,5 мільйонів гривень. Це важлива подія для Львівщини, бо тепер відпочивальникам і туристам буде легше дістатися до Східниці через трасу Київ – Чоп.