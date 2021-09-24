Мост ремонтировали 2 года. О его открытии сообщил заместитель председателя ЛОГА Юрий Бучко.

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Мост разрушился еще в 2008 году. С тех пор люди ездили временным. Мост восстановили при содействии председателя ЛОГА и его заместителей.

Этот мост – один из самых длинных в Западной Украине. Предыдущий разрушило наводнение в 2008 году. С тех пор он находился в аварийном состоянии, а люди передвигались временным. Ремонт продолжался на протяжении 2 лет. Вместе с председателем ЛОГА нам удалось привлечь финансы и завершить все работы,

– отметил заместитель председателя ЛОГА Юрий Бучко.

Бучко говорит, что мост отремонтировали капитально. Там демонтировали старые конструкции, провели гидроизоляцию, асфальтировали, установили дорожные знаки и освещение.

На Львовщине восстановили мост, разрушившийся еще в 2008 году / Фото ЛОГА

Обратите внимание! Стоимость капитального ремонта моста составила 65,5 миллиона гривен. Это важное событие для Львовщины, потому что теперь отдыхающим и туристам будет легче добраться до Сходницы через трассу Киев-Чоп.