На Львівщині Volkswagen на швидкості наштрикнувся на відбійник

У Мостиськах 29 вересня водій Volkswagen Golf на швидкості в'їхав у відбійник. Внаслідок зіткнення той наскрізь проштрикнув автівку.

На місці події працювали рятувальники. На щастя, водій вижив.

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Авто наштрикнулось на відбійник

У Мостиськах 40-річний водій Volkswagen Golf на швидкості зіткнувся з відбійником. У ДСНС Львівщини розповіли, що аварія трапилася приблизно о 13:00 на вулиці Грушевського.

Відбійник пройшов через капот якраз на водійському місці й пронизав автівку наскрізь. На щастя водій вижив. Його з травмами різного ступеня важкості госпіталізували у Мостиську ЦРЛ.

На місці аварії працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували постраждалого водія з автомобіля. Обставини та причини аварії встановлять правоохоронці.

На трасі Львів – Тернопіль 29 вересня легковик влетів у пасажирський автобус. Внаслідок зіткнення той перекинувся на бік . 4 людини отримали травми.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото ZAXID.NET