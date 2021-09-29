Наразі медики уточнюють діагнози постраждалих. Своєю чергою, правоохоронці встановлюють особисті дані усіх учасників ДТП.

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На трасі перекинувся пасажирський автобус

ДТП трапилася о 7:50 неподалік села Тарасівка на трасі Львів – Тернопіль. Водій автомобіля Volkswagen, 32-річний львів'янин, в'їхав у рейсовий автобус сполученням Львів – Липівка. За його кермом перебував 49-річний житель Львівщини.

Внаслідок зіткнення автобус перекинувся на бік. Травмувались троє його пасажирів та пасажир легковика, 35-річний львів'янин. Наразі медики встановлюють точні діагнози постраждалих.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини та "Варта 1"

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі невдовзі відкриють кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожуватиме винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії та особисті дані її учасників.

На Львівщині перекинувся пасажирський автобус: відео