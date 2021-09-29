Сейчас медики уточняют диагнозы пострадавших. В свою очередь, правоохранители устанавливают личные данные всех участников ДТП.

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На трассе перевернулся пассажирский автобус

ДТП случилось в 7:50 недалеко от села Тарасовка на трассе Львов – Тернополь. Водитель автомобиля Volkswagen, 32-летний львовянин, въехал в рейсовый автобус сообщением Львов – Липовка. За его рулем находился 49-летний житель Львовщины.

В результате столкновения автобус перевернулся на бок. Травмировались трое его пассажиров и пассажир легковушки, 35-летний львовянин. Сейчас медики устанавливают точные диагнозы пострадавших.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"

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Правоохранители проводят расследование

Следователи вскоре откроют уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое будет грозить виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии и личные данные ее участников.

На Львовщине перевернулся пассажирский автобус: видео