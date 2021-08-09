На Львівщині за незаконний посів кукурудзи чоловікові "світить" в'язниця

На Львівщині правоохоронці затримали 45-річного чоловіка. Він засіяв кукурудзою 44 гектари державних земель. Зловмиснику загрожує в'язниця.

Слідчі вже завершили проводити розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду, який і обере чоловікові покарання.

Цікаво Обікрали на десятки мільйонів: у Харкові викрили масштабне шахрайство

Чоловік засіяв 44 гектари державної землі

Нещодавно правоохоронці затримали 45-річного жителя Городоччини, який працює на підприємстві, що займається обробкою землі.

Слідчі встановили, що він, вирішивши трохи заробити, засіяв кукурудзою 44 гектари державних сільськогосподарських земель.

Внаслідок цього чоловік завдав державі збитків на суму понад 125 тисяч гривень.

Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "самовільне зайняття земельної ділянки". Чоловікові повідомили про підозру. Врешті правоохоронці завершили проводити досудове розслідування та скерували справу до суду.

Невдовзі зловмиснику оберуть покарання. Чоловікові загрожує від 2 до 4 років обмеження волі або до 2 років за ґратами.

Зауважте Під Києвом комунальник побився з колегою та погрожував йому пістолетом: фото