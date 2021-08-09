Следователи уже завершили расследование. Обвинительный акт направили в суд, который и изберет мужчине наказание.

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Человек засеял 44 гектара государственной земли

Недавно правоохранители задержали 45-летнего жителя Городокского района, который работает на предприятии, занимающегося обработкой земли.

Следователи установили, что он, решив немного подзаработать, засеял кукурузой 44 гектара государственных сельскохозяйственных земель.

В результате мужчина нанес государству ущерб на сумму свыше 125 тысяч гривен.

Злоумышленнику грозит тюремное заключение

Следователи открыли уголовное производство за "самовольное занятие земельного участка". Мужчине сообщили о подозрении. Правоохранители завершили досудебное расследование и направили дело в суд.

Вскоре злоумышленнику выберут наказания. Мужчине грозит от 2 до 4 лет ограничения свободы или до 2 лет за решеткой.

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