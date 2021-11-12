На Львівщині зафіксували найсухіший жовтень за останні 20 років

Осінь у Львові змінюється дедалі більше – дощових днів меншає з кожним роком. Цьогорічний жовтень став найсухішим за останнє 20-річчя.

За словами синоптикині Львівського регіонального гідрометцентру Олени Смалюх, зменшення кількості дощових днів може мати негативний вплив на довкілля. Зокрема, на річки та землі.

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Осінь у Львові змінюється

Смалюх розповіла, що найхолодніший вересень за останні 10 років був у 2013. Тоді середньомісячна температура становила лише 11,6 градуса тепла. Своєю чергою, найтепліший вересень був у 2015 році – середньомісячна температура становила 15,6 градуса вище нуля.

Найхолодніший жовтень був у 2016 році. Середньомісячний показник температури становив 6,6 градуса тепла. Найвищою температура в цьому місяці була у 2020 році – 10,8 градуса вище нуля. У 2016 році львів'яни також пережили найхолодніший листопад. А найтеплішим він був 2 роки тому – у 2019.

За словами Смалюх, у 2011 році вересень був дуже сухим – лише 29% вологості від норми. У 2017 році цей місяць був найвологішим – 292% від норми.

Найсухіший жовтень на Львівщині синоптики спостерігали у 2013 році. Тоді вологість повітря становила 29%. Найвологішим цей місяць за останні 10 років був у 2016 – 316% від норми. За словами синоптикині, тоді було стихійне явище, адже випало 56,1 міліметра опадів.

Найсухіший листопад був у 2011 році – випав усього 1 міліметр опадів, а вологість повітря становила 2% від норми. Цей місяць був найвологішим у 2016 році – 292% від норми. Окрім цього, того ж року 13 листопада випало 29,5 міліметра снігу.

Цьогоріч був найсухіший жовтень

За весь період спостережень на Львівщині, з 1946 року і дотепер, найбільша кількість дощу в осінній період випала 6 вересня 1996 року – 64,7 міліметра.

Смалюх зазначила, що жовтень 2021 року був дуже сухим та прохолодним. Подібного синоптики не спостерігали за останні 20 років. Через сухість цьогорічних жовтня та листопада озимі зернові культури сіяли практично у суху землю.

Синоптикиня зауважила, що збільшення температури повітря та тривалості теплого періоду відбуваються через зміну в циркуляції атмосферних мас, які формують клімат Львівщини. Осінь розпочинається у вересні й зазвичай триває 90 днів або до середини грудня.

Одним з основних проявів змін клімату в області є й те, що дощових днів стає дедалі менше, а ефективність опадів в окремі дні зростає. Через такі сухі періоди річки стають маловодними, а інколи навіть пересихають.