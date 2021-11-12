За словами синоптикині Львівського регіонального гідрометцентру Олени Смалюх, зменшення кількості дощових днів може мати негативний вплив на довкілля. Зокрема, на річки та землі.

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Осінь у Львові змінюється

Смалюх розповіла, що найхолодніший вересень за останні 10 років був у 2013. Тоді середньомісячна температура становила лише 11,6 градуса тепла. Своєю чергою, найтепліший вересень був у 2015 році – середньомісячна температура становила 15,6 градуса вище нуля.

Найхолодніший жовтень був у 2016 році. Середньомісячний показник температури становив 6,6 градуса тепла. Найвищою температура в цьому місяці була у 2020 році – 10,8 градуса вище нуля. У 2016 році львів'яни також пережили найхолодніший листопад. А найтеплішим він був 2 роки тому – у 2019.

За словами Смалюх, у 2011 році вересень був дуже сухим – лише 29% вологості від норми. У 2017 році цей місяць був найвологішим – 292% від норми.

Найсухіший жовтень на Львівщині синоптики спостерігали у 2013 році. Тоді вологість повітря становила 29%. Найвологішим цей місяць за останні 10 років був у 2016 – 316% від норми. За словами синоптикині, тоді було стихійне явище, адже випало 56,1 міліметра опадів.

Найсухіший листопад був у 2011 році – випав усього 1 міліметр опадів, а вологість повітря становила 2% від норми. Цей місяць був найвологішим у 2016 році – 292% від норми. Окрім цього, того ж року 13 листопада випало 29,5 міліметра снігу.

Цікаво! За весь період спостережень на Львівщині, з 1946 року і дотепер, найбільша кількість дощу в осінній період випала 6 вересня 1996 року – 64,7 міліметра.

Цьогоріч був найсухіший жовтень

Смалюх зазначила, що жовтень 2021 року був дуже сухим та прохолодним. Подібного синоптики не спостерігали за останні 20 років. Через сухість цьогорічних жовтня та листопада озимі зернові культури сіяли практично у суху землю.

Синоптикиня зауважила, що збільшення температури повітря та тривалості теплого періоду відбуваються через зміну в циркуляції атмосферних мас, які формують клімат Львівщини. Осінь розпочинається у вересні й зазвичай триває 90 днів або до середини грудня.

Одним з основних проявів змін клімату в області є й те, що дощових днів стає дедалі менше, а ефективність опадів в окремі дні зростає. Через такі сухі періоди річки стають маловодними, а інколи навіть пересихають.