На Львівщині чоловік під наркотиками розтрощив номери у готелі та напав на перехожого

У Яворові правоохоронці затримали 26-річного жителя Запоріжжя. Він розтрощив у готелі кілька номерів, жорстоко побив перехожого та вкрав у жінки авто.

Чоловікові вже повідомили про підозру. Йому загрожує в'язниця.

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Чоловік під наркотиками побив перехожого

Приблизно о 2:00 11 листопада 26-річний мешканець Запоріжжя розтрощив кілька номерів в одному з готелів Яворова. Він розбив меблі, побутову техніку та двері. Дії чоловіка завдали чималих збитків і зірвали роботу закладу. Порушник поводився зухвало та неадекватно. Окрім цього, він грубо лаявся.

Опісля чоловік вкрав з подвір'я одного з будинків автомобіль Opel Zafira, який належить 38-річній місцевій жительці. Втікаючи з місця злочину, він напав на 57-річного перехожого. Нападник жорстоко побив чоловіка. Постраждалий отримав тяжкі ушкодження, зокрема, відкриту черепно-мозкову травму.



Чоловік розтрощив у готелі двері та техніку / Фото поліції Львівщини

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Зловмисника затримали

Правоохоронці знайшли та затримали мешканця Запоріжжя. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Медики встановили, що зловмисник перебував у стані наркотичного сп'яніння. Слідчі повідомили затриманому про підозру в:

хуліганстві;

незаконному заволодінні транспортним засобом;

умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Зловмисник вкрав з подвір'я авто / Фото поліції Львівщини



Чоловік напав на перехожого / Фото поліції Львівщини



Порушника затримала поліція / Фото поліції Львівщини