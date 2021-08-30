На Львівщині жінка вбила свого співмешканця під час сварки
Джерело:поліція Львівщини
У Стебнику 29 серпня 44-річна жінка вбила свого співмешканця. Зловмисниця зарізала чоловіка під час сварки.
Тіло чоловіка знайшли у його будинку. Правоохоронці оперативно затримали підозрювану.
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Жінка вбила чоловіка під час сварки
- Правоохоронцям 29 серпня надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у Стебнику знайшли тіло чоловіка без ознак життя.
- За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції.
- На місці події правоохоронці виявили тіло 30-річного місцевого жителя.
- На грудях чоловіка знайшли ножове поранення, яке і призвело до його смерті.
- Слідчі попередньо встановили, що до вбивства причетна 44-річна співмешканка загиблого.
- Вона вдарила його ножем під час конфлікту.
Жінка зарізала свого співмешканця / Фото поліції Львівщини
Зловмисниці загрожує до 15 років у в'язниці
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Якщо провину затриманої доведуть у суді, їй загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.
Невдовзі жінці повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини злочину.
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