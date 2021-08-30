На Львовщине женщина убила своего сожителя во время ссоры

30 августа 2021 , 15:07
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Источник:

полиция Львовщины

В Стебнике 29 августа 44-летняя женщина убила своего сожителя. Злоумышленница зарезала мужчину во время ссоры.

Тело мужчины нашли в его доме. Правоохранители оперативно задержали подозреваемую.

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Женщина убила мужчину во время ссоры

  • Правоохранителям 29 августа поступило сообщение о том, что в одном из домов в Стебнике нашли тело мужчины без признаков жизни.
  • По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.
  • На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 30-летнего местного жителя.
  • На груди мужчины нашли ножевое ранение, которое и привело к его смерти.
  • Следователи предварительно установили, что к убийству причастна 44-летняя сожительница погибшего.
  • Она ударила его ножом во время конфликта.


Женщина зарезала своего сожителя / Фото полиции Львовщины

Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы

Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Если вину задержанной докажут в суде, ей грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

Вскоре женщине сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства преступления.

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Автор: Ольга Котів