На Львівщині зіштовхнулись дві вантажівки: відео з місця

На трасі Київ – Чоп поблизу Львова зіткнулись дві фури MAN. Унаслідок ДТП постраждав 31-річний водій однієї з вантажівок. Його відвезли до лікарні.

Аварія сталася 7 вересня зранку поблизу села Дроговиж. У Патрульній поліції Львова кажуть, що утворились сильні затори. Правоохоронці організовують рух до Львова через Миколаїв.

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Деталі ДТП

Через зіткнення вантажівок постраждав один із водіїв. Його із травмами середнього ступеня відвезли до Миколаївської лікарні. На місці працювали рятувальники, які від'єднували акумулятори та прибирали вилив мастила на дорозі.



На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись вантажівки / ДСНС Львівщини

У поліції кажуть, що ускладнення є лише дорогою до Львова. Зі Львова у напрямку Стрия ускладнень в русі немає.



Постраждав водій фури / Фото ДСНС Львівщини

На місці працювали 3 рятувальники, які залучили одну спецтехніку. Причини та обставини аварії встановлює поліція.

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