Авария произошла 7 сентября утром вблизи села Дроговиж. В патрульной полиции Львова говорят, что образовались сильные пробки. Правоохранители организуют движение во Львов через Николаев.

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Детали ДТП

Из-за столкновения грузовиков пострадал один из водителей. Его с травмами средней степени отвезли в Николаевскую больницу. На месте работали спасатели, которые отсоединяли аккумуляторы и убирали разлив масла на дороге.



На трассе Киев – Чоп столкнулись грузовики / ГСЧС Львовщины

В полиции говорят, что осложнения есть только по дороге во Львов. Со Львова в направлении Стрыя осложнений в движении нет.



Пострадал водитель фуры / Фото ГСЧС Львовщины

На месте работали 3 спасателя, которые привлекли одну спецтехнику. Причины и обстоятельства аварии устанавливает полиция.

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