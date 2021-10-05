Львівські лікарі прооперували 3-денного хлопчика з рідкісною патологією

У Львові лікарі успішно прооперували недоношеного 3-денного хлопчика з рідкісною патологією. У новонародженого не було передньої черевної стінки біля сечового міхура.

Операція тривала приблизно 4 години. Наразі малюк перебуває в реанімації.

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Лікарі прооперували новонародженого з рідкісною патологією

Лікарі Львівської міської дитячої клінічної лікарні прооперували недоношеного 3-денного хлопчика. У малюка була рідкісна патологія – екстрофія сечового міхура. Завідувач урологічного відділення лікарні Тарас Вівчарівський розповів, востаннє така операція у медзакладі була приблизно 7 років тому.

Загалом на Львівщині щороку народжується одна дитина з цією патологією. Однак оперативні втручання новонародженим проводять зазвичай за кордоном.

Екстрофія сечового міхура – це відсутність передньої черевної стінки у місці розташування сечового міхура дитини, розщеплення сечового міхура, його шийки та уретри, розходження лонних кісток тазу,

– розповів уролог.

Дефект між лонними кістками у новонародженого становив 3 сантиметри.

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Операція минула успішно

Вівчарівський зазначив, що хлопчику провели пластику сечового міхура з місцевих тканин та відновили цілісність тазового кільця.

"Завдання полягало в тому, щоб звести таз, не ламаючи лонні кістки, щоб уникнути багатьох проблем зі здоров'ям у майбутньому – проблем із ходьбою, прямою кишкою, проблем ламання кісткового таза тощо", – додав лікар.

За словами медика, саме тому таку операцію проводять до 3 днів після народження дитини. Хлопчика врятували лікарі-урологи Тарас Вівчарівський, Роман Собечко та Людмила Рудоман, лікар-анестезіолог Роман Мокрий та медична сестра Ніна Лопушанська.

Медики урологічного відділення розповіли, операція тривала близько 4 годин. Вона була складною, адже 3-денній дитині вагою 2,1 кілограма пережити такий великий обсяг оперативного втручання і загального знечулення досить важко. Наразі малюк перебуває в реанімації новонароджених та недоношених дітей. Хлопчик вже самостійно дихає та харчується.