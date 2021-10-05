Львовские врачи прооперировали 3-дневного мальчика с редкой патологией

Во Львове врачи успешно прооперировали недоношенного 3-дневного мальчика с редкой патологией. У новорожденного не было передней брюшной стенки возле мочевого пузыря.

Операция длилась примерно 4 часа. Сейчас малыш находится в реанимации.

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Врачи прооперировали новорожденного с редкой патологией

Врачи Львовской городской детской клинической больницы прооперировали недоношенного 3-дневного мальчика. У малыша была редкая патология – экстрофия мочевого пузыря. Заведующий урологического отделения больницы Тарас Вивчаровский рассказал, последний раз такая операция в медучреждении была примерно 7 лет назад.

В целом на Львовщине ежегодно рождается один ребенок с этой патологией. Однако оперативные вмешательства новорожденным проводят обычно за границей.

Экстрофия мочевого пузыря – отсутствие передней брюшной стенки в месте расположения мочевого пузыря ребенка, расщепление мочевого пузыря, его шейки и уретры, расхождение лонных костей таза,

– рассказал уролог.

Дефект между лонными костями у новорожденного составлял 3 сантиметра.

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Операция прошла успешно

Вивчаровский отметил, что мальчику провели пластику мочевого пузыря из местных тканей и восстановили целостность тазового кольца.

"Задача состояла в том, чтобы свести таз, не ломая лонные кости, чтобы избежать многих проблем со здоровьем в будущем, проблем с ходьбой, прямой кишкой, проблем преломления костного таза и тому подобное", – добавил врач.

По словам медика, именно поэтому такую операцию проводят до 3 дней после рождения ребенка. Мальчика спасли врачи-урологи Тарас Вивчаровский, Роман Собечко и Людмила Рудоман, врач-анестезиолог Роман Мокрый и медицинская сестра Нина Лопушанская.

Медики урологического отделения рассказали, операция длилась около 4 часов. Она была сложной, ведь 3-дневному ребенку весом 2,1 килограмма пережить такой большой объем оперативного вмешательства и общего обезболивания достаточно трудно. Сейчас малыш находится в реанимации новорожденных и недоношенных детей. Мальчик уже самостоятельно дышит и питается.