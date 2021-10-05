Младенец попал в реанимацию. Сейчас врачи обследуют ребенка.

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Младенца доставили в больницу на вертолете

Во львовскую городскую детскую больницу 4 октября из Каменки-Бугской доставили на вертолете 3-месячного младенца. У ребенка диагностировали судорожный синдром. Маленького пациента сразу направили в реанимацию.

Заместитель главного врача больницы Роман Герега рассказал, что, по предварительной информации врачей, у ребенка внезапно возникли судороги, которых никогда раньше не было. Сейчас специалисты медучреждения тщательно обследуют младенца, чтобы установить причину их возникновения.

Заметьте! С апреля 2021 года, с тех пор как на Львовщине действует пилотный проект аэромедицинской эвакуации, во львовские больницы из отдаленных районов области доставили на вертолете 9 взрослых пациентов, преимущественно с инсультами. Младенца на вертолете транспортировали впервые.

Коротко об аэромедицинской эвакуации на Львовщине