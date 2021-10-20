Львівські лікарі рятують 3-місячне немовля з COVID-19: дитина – у вкрай важкому стані

Під час нової хвилі пандемії коронавірус почав все частіше вражати дітей. У львівському "Охматдиті" станом на 20 жовтня лікують 46 маленьких пацієнтів з COVID-19. Зокрема, медики борються за життя 3-місячного немовляти, яке наразі перебуває у реанімації.

За словами лікарів, симптоми коронавірусу в дітей схожі на грип. Тож батькам не слід зволікати зі зверненням до лікаря, якщо їхній малюк захворів.

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В "Охматдиті" – рекордна кількість дітей з COVID-19

Станом на 19 жовтня у COVID-зоні Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" перебували 46 дітей. У 40 з них підтвердили коронавірус, а ще 6 маленьких пацієнтів чекають на результати ПЛР-тестів.

1 малюк – у реанімації з ковідною пневмонією у вкрай важкому стані. Йому всього 3 місяці. Дитина перебуває на апараті штучної вентиляції легень,

– розповіли у лікарні.

Ще одне немовля народила хвора на коронавірус жінка. Воно перебуває у стані середньої важкості.

"Стільки дітей з COVID-19 у нас ще не було. Бережіть найдорожчих! Вакцинуйтеся, вдягайте маску дитині у громадських місцях і, якщо у сина чи донечки є симптоми ГРВІ, тримайте контакт зі своїм сімейним лікарем!", – підсумували в "Охматдиті".

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Лікарі намагаються врятувати 3-місячне немовля

За інформацією ZAXID.NET, виконувач обов'язків директора лікарні Богдан Мальований розповів, стан 3-місячної дівчинки з коронавірусом – вкрай важкий.

"Дитина перебуває у реанімаційному відділенні на апараті штучної вентиляції легень. Стан дитини – з позитивною динамікою", – додав Мальований.

За словами лікаря, якщо діти перебувають у дуже важкому стані, то їх переводять на ЕКМО апарати чи ШВЛ та ставлять анатомічні трубки. За інформацією "Львівського порталу", відділення, у якому лікують хворих на коронавірус, наразі може приймати 50 пацієнтів. Однак незабаром його планують розширити до 120 ліжок.

"Лікарня "Охматдит" є єдиною лікарнею на Львівщині, яка надає допомогу дітям з коронавірусом. Ми вирішили розшити ліжкову мережу до 120 ліжок. Плануємо розділити хворих: діти до 3 років, і діти після 3 років", – додав Мальований.

Лікар зауважив, що симптоми коронавірусу в дітей схожі на грип – у них з'являються нежить, кашель та температура, яку важко збити. Також у малюків можуть виникати ускладнення. Зокрема, важка пневмонія, однак вона піддається лікуванню.

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Коронавірус може викликати важкі ускладнення

Через новий штам коронавірусу до лікарень частіше почали потрапляти й дорослі у важкому стані. У багатьох хворих виникають значні ускладнення через тромбози, які призводять до ампутації кінцівок або смерті. Впродовж минулого тижня у 8 міській клінічній лікарні 3 хворим на коронавірус ампутували ноги. Загалом у медзакладі виконали 15 таких операцій, щоб врятувати хворих на коронавірус.

За словами завідувача хірургічного відділення 8-ї міської лікарні Ігоря Стояновського, COVID-19 вражає не тільки легені, викликаючи пневмонію. Він також може вражати різні системи.

Якщо тромб закоркує кровопостачання головного мозку – в пацієнта розвинеться інсульт. Якщо закоркує кровопостачання судин кишківника – може розвинутися таке грізне ускладнення як ішемічний абдомінальний синдром. І тоді практично шансів врятувати пацієнта немає,

– додав лікар.

Стояновський зауважив, що, коли затромбовується судина кінцівки, то можна зробити ампутацію, щоб врятувати життя пацієнту. Однак це не та операція, яку хірурги люблять робити. За словами лікаря, це – операція відчаю.

У лікарні швидкої допомоги зазначили, що пацієнти зазвичай пізно звертаються за допомогою, а їхній стан різко погіршується. Вже за 3 дні після інфікування коронавірусом госпіталізовані потребують ШВЛ. Лікарка-терапевт ковідного відділення лікарні швидкої допомоги Зоряна Романишин розповіла, що у бригаді є хірург, який наразі лікує 14 пацієнтів, які мають ускладнення і потреби в хірургічній допомозі.

"Це можуть бути від тромбозів товстого кишківника і до виразок із кровотечею шлунка і дванадцятипалої кишки. Раніше такого не спостерігалося. Це міг бути один випадок зі 100 хворих", – додала Романишин.

Медики просять людей слідкувати за своїм здоров'ям. В разі погіршення слід терміново телефонувати до сімейного лікаря.



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