Львовские врачи спасают 3-месячного младенца с COVID-19: ребенок – в крайне тяжелом состоянии

Во время новой волны пандемии коронавирус начал все чаще поражать детей. Во львовском "Охматдете" по состоянию на 20 октября лечат 46 маленьких пациентов с COVID-19. В частности, медики борются за жизнь 3-месячного младенца, который сейчас находится в реанимации.

По словам врачей, симптомы коронавируса у детей похожи на грипп. Поэтому родителям не следует медлить с обращением к врачу, если их малыш заболел.

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В "Охматдете" – рекордное количество детей с COVID-19

По состоянию на 19 октября в COVID-зоне Львовской областной детской больницы "Охматдет" находились 46 детей. У 40 из них подтвердили коронавирус, а еще 6 маленьких пациентов ждут результатов ПЦР-тестов.

1 ребенок – в реанимации с ковидной пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Ему всего 3 месяца. Ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких,

– рассказали в больнице.

Еще одного младенца родила больная коронавирусом женщина. Он находится в состоянии средней тяжести.

"Столько детей с COVID-19 у нас еще не было. Берегите самых дорогих! Вакцинируйтесь, надевайте маску ребенку в общественных местах и, если у сына или дочери симптомы ОРВИ, держите контакт со своим семейным врачом!", – подытожили в "Охматдете".

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Врачи пытаются спасти 3-месячного младенца

По информации ZAXID.NET, исполняющий обязанности директора больницы Богдан Малеваный рассказал, что состояние 3-месячной девочки с коронавирусом – крайне тяжелое.

"Ребенок находится в реанимационном отделении на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка – с положительной динамикой", – добавил Малеваный.

По словам врача, если дети находятся в очень тяжелом состоянии, то их переводят на ЭКМО аппараты или ИВЛ и ставят анатомические трубки. По информации "Львовского портала", отделение, в котором лечат больных коронавирусом, сейчас может принимать 50 пациентов. Однако вскоре его планируют расширить до 120 коек.

"Больница "Охматдет" единственная больница на Львовщине, которая оказывает помощь детям с коронавирусом. Мы решили расшить кроватную сеть до 120 коек. Планируем разделить больных: дети до 3 лет, и дети после 3 лет", – добавил Малеваный.

Врач сказал, что симптомы коронавируса у детей похожи на грипп – у них появляются насморк, кашель и температура, которую трудно сбить. Также у детей могут возникать осложнения. В частности, тяжелая пневмония, однако она поддается лечению.

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Коронавирус может вызвать тяжелые осложнения

Из-за нового штамма коронавируса в больницы чаще стали попадать и взрослые в тяжелом состоянии. У многих больных возникают значительные затруднения из-за тромбоза, которые приводят к ампутации конечностей или смерти. На прошлой неделе в 8 городской клинической больнице 3 больным коронавирусом ампутировали ноги. Всего в медучреждении выполнили 15 таких операций, чтобы спасти больных коронавирусом.

По словам заведующего хирургическим отделением 8-й городской больницы Игоря Стояновского, COVID-19 поражает не только легкие, вызывая пневмонию. Он также может поражать разные системы.

Если тромб закупорит кровоснабжение головного мозга – у пациента разовьется инсульт. Если закупорит кровоснабжение сосудов кишечника – может развиться такое грозное осложнение как ишемический абдоминальный синдром. И тогда шансов спасти пациента практически нет,

– добавил врач.

Стояновский заметил, что, когда тромбы в сосудах конечности, то можно сделать ампутацию, чтобы спасти жизнь пациенту. Однако это не та операция, которую хирурги любят делать. По словам врача, это – операция отчаяния.

В больнице скорой помощи отметили, что пациенты обычно поздно обращаются за помощью, а их состояние резко ухудшается. Уже через 3 дня после инфицирования коронавирусом госпитализированные нуждаются в ИВЛ. Врач-терапевт ковидного отделение больницы скорой помощи Зоряна Романишин рассказала, что в бригаде есть хирург, который сейчас лечит 14 пациентов с осложнениями и потребностями в хирургической помощи.

"Это может быть от тромбоза толстого кишечника и до язв с кровотечением желудка и двенадцатиперстной кишки. Раньше такого не наблюдалось. Это мог быть один случай из 100 больных", – добавила Романишин.

Медики просят людей следить за своим здоровьем. В случае ухудшения следует срочно звонить семейному врачу.



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