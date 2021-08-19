Львівські лікарі врятували 17-річну дівчину з надважкими травмами після ДТП

У Львові медики врятували життя 17-річній дівчині, яка на скутері зіштовхнулась з автівкою. Внаслідок аварії пацієнтка отримала важкі травми, зокрема перелом тазу та злам склепіння черепа.

За життя дівчини боролись понад 30 медиків. Її вже перевели з реанімації у травматологічне відділення.

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17-річна дівчина потрапила у ДТП

У Клінічній лікарні швидкої меддопомоги Львова розповіли, що впродовж тижня понад 30 медиків боролися за життя 17-річної дівчини. Неповнолітню привезла до медзакладу карета швидкої. Дівчина перебувала у критичному стані.

Їдучи на скутері, вона зіштовхнулася з автівкою. І як наслідок – з розладами життєвих функцій поступила в реанімаційне відділення нашої лікарні,

– додали у медзакладі.

Пацієнтці терміново провели комп'ютерну томографію всього тіла та інші необхідні обстеження. Дівчині діагностували важку поєднану травму майже усіх ділянок тіла:

важку черепно-мозкову травму зі зламом склепіння черепа,

забій головного мозку,

субарахноїдальний крововилив;

тяжкий забій обох легень з дихальною недостатністю;

значний заочеревинний крововилив в малому тазу;

розрив піхви та злам кісток тазу з розходженням симфізу.

Також у пацієнтки був травматичний шок третього ступеня з розладами свідомості, дихальною та серцево-судинною недостатністю.



Дівчина отримала безліч травм / Фото Клінічна лікарня швидкої меддопомоги Львова

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Лікарі врятували пацієнтці життя

У лікарні дівчині провели комплексну протишокову інтенсивну терапію з пролонгованою штучною вентиляцією легенів. Також їй перелили велику кількість крові. Бригади хірургів, гінекологів та травматологів обробили їй рани, виконали відкриту репозицію-стабілізацію переломів кісток тазу тощо.

Наразі стан пацієнтки стабілізувався. Її перевели в травматологічне відділення. На дівчину чекає тривалий етап лікування та реабілітації.



Лікарі врятували пацієнтці життя / Фото Клінічна лікарня швидкої меддопомоги Львова



На дівчину чекає реабілітація / Фото Клінічна лікарня швидкої меддопомоги Львова