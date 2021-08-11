На Львівщині мотоцикл влетів у ВАЗ: 16-річна дівчина отримала перелом таза – фото

Наразі дівчина перебуває в реанімації. Водій мотоцикла отримав незначні ушкодження.

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У ДТП постраждала 16-річна дівчина

Приблизно о 20:00 у селі Лановичі Самбірського району зіштовхнулись мотоцикл та автомобіль ВАЗ-2108. Внаслідок аварії постраждали 17-річний мотоцикліст та його 16-річна пасажирка. Обох постраждалих госпіталізували.

Начмед Самбірської лікарні Степан Саврун розповів у коментарі ZAXID.NET, що хлопець отримав незначні ушкодження. Зокрема, у нього діагностували травму гомілкової кістки. Своєю чергою, дівчина має комплексний перелом таза.

У дівчини політравма, множинні переломи таза. Вона в реанімації, цілу ніч надавалася допомога. Зараз стабілізована, будемо вирішувати, що робити далі,

– зазначив Саврун.

За кермом ВАЗ перебував 47-річний водій. Наразі правоохоронці проводять розслідування.



Мотоцикл зіштовхнувся з ВАЗ / Фото поліції Львівщини

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В іншій ДТП постраждав 19-річний хлопець

Приблизно о 8:30 на трасі Золочів – Ясенів зіткнулись мотоцикл Shineray та автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 39-річний киянин.

Внаслідок зіткнення травмувався 19-річний мотоцикліст.

Медики відвезли його у лікарню.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху.

Наразі вони встановлюють усі причини та обставини аварії.



Внаслідок 2 ДТП постраждали 3 людини / Фото поліції Львівщини