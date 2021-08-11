На Львівщині мотоцикл влетів у ВАЗ: 16-річна дівчина отримала перелом таза – фото

Наразі дівчина перебуває в реанімації. Водій мотоцикла отримав незначні ушкодження.
До теми Водій львівської маршрутки збив кур'єра Glovo на велодоріжці: фото
У ДТП постраждала 16-річна дівчина
Приблизно о 20:00 у селі Лановичі Самбірського району зіштовхнулись мотоцикл та автомобіль ВАЗ-2108. Внаслідок аварії постраждали 17-річний мотоцикліст та його 16-річна пасажирка. Обох постраждалих госпіталізували.
Начмед Самбірської лікарні Степан Саврун розповів у коментарі ZAXID.NET, що хлопець отримав незначні ушкодження. Зокрема, у нього діагностували травму гомілкової кістки. Своєю чергою, дівчина має комплексний перелом таза.
У дівчини політравма, множинні переломи таза. Вона в реанімації, цілу ніч надавалася допомога. Зараз стабілізована, будемо вирішувати, що робити далі,
– зазначив Саврун.
За кермом ВАЗ перебував 47-річний водій. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
Мотоцикл зіштовхнувся з ВАЗ / Фото поліції Львівщини
Зауважте На Львівщині водій на смерть збив чоловіка біля автобусної зупинки
В іншій ДТП постраждав 19-річний хлопець
- Приблизно о 8:30 на трасі Золочів – Ясенів зіткнулись мотоцикл Shineray та автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 39-річний киянин.
- Внаслідок зіткнення травмувався 19-річний мотоцикліст.
- Медики відвезли його у лікарню.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху.
- Наразі вони встановлюють усі причини та обставини аварії.
Внаслідок 2 ДТП постраждали 3 людини / Фото поліції Львівщини