Сейчас девушка находится в реанимации. Водитель мотоцикла получил незначительные повреждения.

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В ДТП пострадала 16-летняя девушка

Примерно в 20:00 в селе Лановичи Самборского района столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали 17-летний мотоциклист и его 16-летняя пассажирка. Оба пострадавших госпитализированы.

Начмед Самборской больницы Степан Саврун рассказал в комментарии ZAXID.NET, что парень получил незначительные повреждения. В частности, у него диагностировали травму берцовой кости. В свою очередь, девушка имеет комплексный перелом таза.

У девушки политравма, множественные переломы таза. Она в реанимации, всю ночь оказывалась помощь. Сейчас стабилизирована, будем решать, что делать дальше,

– отметил Саврун.

За рулем ВАЗ находился 47-летний водитель. Сейчас правоохранители проводят расследование.



Мотоцикл столкнулся с ВАЗ / Фото полиции Львовщины

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В другом ДТП пострадал 19-летний парень

Примерно в 8:30 на трассе Золочев – Ясенив столкнулись мотоцикл Shineray и автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 39-летний киевлянин.

В результате столкновения травмирован 19-летний мотоциклист.

Медики отвезли его в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения.

Сейчас они устанавливают все причины и обстоятельства аварии.



Вследствие 2 ДТП пострадали 3 человека / Фото полиции Львовщины