Львівські патрульні розважали мультиками малюка, якого замкнули в авто

У Львові 29 листопада патрульні допомогли звільнити із замкненої автівки півторарічного хлопчика. Один екіпаж відвіз його маму додому по запасні ключі, а інший – розважав малюка мультиками.

Інцидент трапився зранку на проспекті В'ячеслава Чорновола. Жінка випадково зачинила авто разом з ключами.

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Патрульні розважали хлопчика мультиками

Командир взводу Олександр Гончарук та його напарник Володимир Кіселик, патрулюючи проспектом Чорновола, помітили розгублену жінку з дитячим візком біля автівки Volkswagen Polo. Правоохоронці вирішили перевірити, чи все з нею гаразд.

Жінка розповіла, що авто випадково зачинилося, а всередині залишилися її півторарічний син та ключі. Патрульні вирішили залучити до допомоги своїх колег Віталія Раздольського та Михайла Ключника, які патрулювали місто пішки.

Поки вони відволікали дитину мультиками через зачинене вікно, автоекіпаж поїхав разом із мамою у Брюховичі по запасний ключ. Попри ускладнення в русі, патрульні швидко привезли жінку назад. Її малюк, навіть не помітив відсутності мами.

Жінка була дуже розчулена і вдячна правоохоронцям за допомогу. Вона навіть зателефонувала на лінію 102 з офіційною подякою.

Патрульні розважали хлопчика мультиками: відео