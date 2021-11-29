Інформація про те, що у жінки почалися перейми, надійшла медикам із селища Веселе. Вони вирушили на виклик.
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Жінка народила в авто швидкої
Карета швидкої допомоги приїхала забрати жінку, яка готувалася стати мамою, її розмістили в автомобіль. А далі дорогою до в Павлоградського пологового будинку вона почала народжувати. Пологи довелося приймати фельдшерам прямо в машині швидкої допомоги.
Завдяки вправним діям, знанням та досвіду фельдшерки Валентини Боровенської пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти,
– йдеться у повідомленні.
Новонародженого хлопчика назвали Михайликом. Він – шоста дитина у сім'ї, вдома на нього чекають ще троє братиків та дві сестрички.
До слова, для фельдшерки, в якої за плечима вже 14 років роботи, це не перший схожий випадок. За час роботи вона встигла надати допомогу "на ходу" п'яти породіллям.
Нестандартні місця, де жінки народжували дітей
- Взимку 2021 року 34-річна жінка у Володимирі-Волинському народила сина прямісінько за кермом автомобіля. Вона самостійно добиралася до пологового будинку.
- У травні у Києві місцева жителька почала народжувати дитину на станції метро "Лісова". Коли медики приїхали на виклик, немовля вже з'явилося на світ.
- Наприкінці липня жінка стала матір'ю в потязі Київ – Ужгород. Породіллю та її маля зняли з поїзда у Тернополі та відправили у лікарню.