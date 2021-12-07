У львівській багатоповерхівці спалахнула квартира: мешканців будинку евакуювали
Джерело:ДСНС Львівщини
У Львові 7 грудня спалахнула пожежа в одній з квартир 5-поверхівки на вулиці Хімічній. Рятувальники евакуювали з будинку 8 людей.
На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав. Причини виникнення пожежі встановлять фахівці.
До теми У львівській багатоповерхівці трапилася пожежа через запалену на вікні свічку
У Львівській багатоповерхівці трапилася пожежа
Приблизно о 14:17 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в будинку №22 на вулиці Хімічній. Вогонь спалахнув на першому поверсі 5-поверхівки. До місця виклику негайно виїхали співробітники ДСНС.
На момент прибуття вогнеборців з вікон квартири вибивався густий чорний дим. Рятувальники під'єдналися до спеціальних апаратів захисту органів дихання та зору й почали гасити полум'я і рятувати людей.
У 5-поверхівці спалахнула квартира: відео
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Рятувальники евакуювали 8 людей
За допомогою рятувальних пристроїв вогнеборці вивели на свіже повітря 8 людей. Вже через пів години після прибуття рятувальників пожежу вдалося повністю загасити.
До ліквідації займання залучили 18 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причину виникнення пожежі встановлять правоохоронці.
Жителів будинку евакуювали: відео
Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини