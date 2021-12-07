К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Причины возникновения пожара установят специалисты.

К теме Во львовской многоэтажке случился пожар из-за зажженной на окне свечи

Во Львовской многоэтажке случился пожар

Примерно в 14:17 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме №22 на улице Химической. Огонь вспыхнул на первом этаже 5-этажки. К месту вызова незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры выбивался густой черный дым. Спасатели подключились к специальным аппаратам защиты органов дыхания и зрения и начали тушить пламя и спасать людей.

В 5-этажке вспыхнула квартира: видео

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Спасатели эвакуировали 8 человек

С помощью спасательных устройств пожарные вывели на свежий воздух 8 человек. Уже через пол часа после прибытия спасателей пожар удалось полностью потушить.

К ликвидации возгорания привлекли 18 пожарных и 5 единиц спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причину возникновения пожара установят правоохранители.

Жителей дома эвакуировали: видео

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины