Женщина пыталась самостоятельно потушить пламя. Однако ей не удалось этого сделать.

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Правоохранители эвакуировали из дома его жильцов

Вечером 27 ноября ТОРовцы эвакуировали жителей Львовской многоэтажки во время пожара. Огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения со свечой, которая стояла на окне. В ГСЧС Львовской области рассказали, что инцидент произошел в 17:57 в квартире на 10 этаже дома №2 на улице Ярошинской.

Львовянка пыталась самостоятельно потушить пламя. В то время ее ребенок звонила на линию 101. Правоохранители из роты тактико-оперативного реагирования Тарас Забродоцкий, Иосиф Корейба и Юрий Стець получили задание срочно ехать на место происшествия. Они немедленно эвакуировали жителей с 8 и 9 этажа.

Также наши ТОРовцы вывели из помещения, где был пожар, 31-летнюю женщину с двумя детьми в возрасте 2 и 8 лет,

– рассказали в патрульной полиции.

ТОРовцы оказали женщине домедицинскую помощь и вызвали скорую, ведь у младшего ребенка из-за дыма ухудшилось самочувствие. Пожарные оперативно потушили пожар. Всех пострадавших госпитализировали.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 3 квадратных метра. Пожар удалось полностью потушить в 18:15.

Заметьте! В день памяти жертв Голодомора, 27 ноября, множество украинцев зажгли на своих окнах свечи траура и почтили погибших минутой молчания.



ТОРовцы эвакуировали жителей многоэтажки / Фото патрульной полиции Львовской области