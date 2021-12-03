По состоянию на 14:30 пожарные продолжают тушить пожар. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
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Возле Львова загорелась церковь
Примерно в 13:43 спасателям поступило сообщение о пожаре в Брюховичах, недалеко от Львова. Огонь вспыхнул в деревянной церкви размером 15 на 12 метров.
К месту происшествия по повышенному номеру вызова выехали сотрудники ГСЧС. На момент их прибытия горели купол церкви и обшивка на площади 70 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекли 9 единиц спецтехники и 35 спасателей. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. К счастью, жертв и пострадавших нет.
В Брюховичах вспыхнула церковь / Фото ГСЧС Львовщины
На месте работают 35 пожарных / Фото ГСЧС Львовщины